MLB Ohtani leggendario | 50 fuoricampo e 50 basi rubate in una stagione nessuno come lui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) I record sono fatti per essere battuti. Nel caso di Shohei, giocatore di baseball giapponese dei Los Angeles Dodgers, i record sembrano essere fatti più che altro per essere reinventati, ricostruiti, portati fino a massimi livelli che sembravano essere inaccessibili. Poche settimane dopo essere entrato nel ristrettissimo club 40-40, cioè con almeno 40e almeno 40in una singolainaugura un nuovo club nel quale ad oggi, e chissà per quanto tempo ancora, è l’unico invitato: il 50-50. Sì, almeno 50e almeno 50in una singola annata sportiva. Il traguardo – ritenuto impensabile fino a qualche mese fa – è stato raggiunto nella vittoria per 20-4 dei Dodgers sui Marlins al loanDepot Park. I numeri del match disono impressionanti: tre, due, dieci punti battuti a casa.