Laver Cup 2024 Tsitsipas | Giocare questo torneo è un onore ci teniamo molto

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Spesso la gente mi dice che questa è poco più di un’esibizione, ma continuo a ripetere logo: ‘credetemi, ci.’ La posta in gioco è alta e vogliamo vincerle. Col passare degli anni diventa sempre più un evento storico. Per me è un, sono orgoglioso di essere stato selezionato per far parte della squadra”. Lo ha detto Stefanosdopo la vittoria per 6-1 6-4 su Thanasi Kokkinakis nel secondo match dellaCup, che ha permesso al Team Europe di pareggiare 1-1 dopo la precedente vittoria di Francisco Cerundolo su Casper Ruud. Il greco si è preso la rivincita sull’australiano, che lo aveva eliminato al primo turno degli US Open: “Sono sceso in campo con una grande determinazione fin dall’inizio, non volevo ripetere quello che era successo agli US Open, dove ho commesso molti errori non forzati.