La bonifica dalla diossina Pedemontana apre i cantieri Saranno passate al setaccio 80mila tonnellate di terra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) I primi lavori sono iniziati in agosto, ma lavera e propria delle 36 aree interessate dal tracciato della futura autostradapartirà il mese prossimo. Sarà un’operazione complessa, che si svolgerà attraverso otto lotti per un’area complessiva di 120mila metri quadrati di superficie, e durerà fino a maggio-giugno del 2025. A renderla necessaria, sono i lavori di scavo e realizzazione dell’autostrada: prima di muovere laper costruire la nuova pista d’asfalto, gallerie, svincoli e ponti, occorre eliminare ogni traccia dell’eventualesepolta sotto le superfici contaminate dal disastro dell’Icmesa del 1976, per evitare che la movimentazione dellala liberi nell’aria.