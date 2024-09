Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 20 settembre 2024)live dellatraoggi, venerdì 20 settembre A quasi un anno dagli attentati dello scorso 7 ottobre, latranella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi mentre i morti hanno ormai superato i 41mila e i feriti sono più di 95mila. I negoziati invece sono ancora in stallo. Intanto si scalda il fronte con il Libano dove, dopo gli attacchi attribuiti a Tel Aviv del 17 e 18 settembre che hanno provocato almeno 37 morti e 2.931 feriti a seguito dell’esplosione di migliaia di dispositivi di comunicazione in tutto il Paese e in Siria, il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e il comandante dei Pasdaran iraniani, Hossein Salami, hanno promesso di “punire”, che ieri ha anche registrato due soldati morti negli attacchi del gruppo armato sciita.