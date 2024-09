Gavirate dichiarata fallita la Ilma Plastica | per 130 dipendenti l’incubo della disoccupazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)(Varese), 20 settembre 2024 – Per lasembrano non esserci più speranze. Questo dopo la decisione del tribunale di Varese di dichiarare lo stato di fallimento, escludendo così l’ipotesi dell’esercizio provvisorio. Una scelta che condanna in questo modo i 130 lavoratori (e le loro famiglie) a un futuro incerto e che avrà gravi ripercussioni non solo suima sue sui Comuni limitrofi, oltre che sull’intera filiera dell’automotive, che coinvolge migliaia di persone. “La situazione interna all’azienda è complessa ma non disperata. La stamperia, infatti, ha continuato a lavorare negli ultimi mesi, dimostrando di avere ancora potenzialità produttive.