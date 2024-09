Finito il tempo | Mario Giordano interrompe Del Debbio si scatena l' inferno | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)non era in conduzione, ma si è preso lo stesso la scena. Ospite di Paolo Dela Dritto e rovescio, il talk show politico di Rete 4 in onda su Mediaset, si è reso protagonista di un acceso dibattito sul tema dell'occupazione delle case da parte di chi, come Ilaria Salis, rivendica la sua battaglia di "resistenza". "La logica dell'occupazione è contro i poveri - ha spiegato il conduttore di Fuori dal coro -, perché va a togliere la casa alle persone che hanno davvero bisogno e che rispettano le regole". Poirichiama l'attenzione di Delcon un allarme in diretta tv. Paolo Cento, anche lui ospite di Del, stava discutendo di occupazioni abusive ed alloggi popolari. Ma il conduttore doveva richiamare all'ordine lo studio per mandare in onda la pubblicità.