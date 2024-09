Faenza sommersa per la terza volta | Ogni pioggia scatena il disastro Una intera città nella disperazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Alluvionati tre volte in poco più di un anno. Erano in molti i faentini chenotte fra mercoledì e ieri hanno atteso la piena del Lamone e del Marzeno dal centro della ‘zona rossa’, quella piazzetta in fondo a via Torretta: dove un anno fa i carabinieri misero in atto il rocambolesco salvataggio a nuoto di due anziani. Lo hanno fatto spesso non per irresponsabilità, ma per l’impossibilità fisica di lasciare un’altrail loro quartiere, per la fatica di dover ricominciare daccapo la litania dell’evacuazione, delle notti passate sulle brandine nei palazzetti dello sport, del lento ritorno a casa. Verso le due e mezza la piena arriva, la vedono coi loro occhi risalire via Cimatti. Poliziotti e carabinieri devono allontanarli, prima cortesemente, poi in maniera più decisa.