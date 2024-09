Estra-tifosi che tensione E c’è il caso Sambugaro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) La festa non c’è stata. E’ inutile girarci intorno e fare finta che sia andato tutto bene, la presentazione dell’Pistoia non è stata come quella degli altri anni. Inon hanno fatto sentire il loro calore, che sappiamo bene quanto sia grande, né alla squadra, né alla dirigenza com’è sempre stato nel passato, ma hanno riservato un’accoglienza freddina. Nell’aria non si respirava quel clima di festa, ma piuttosto si avvertiva una certa, una bomba pronta a esplodere che per il momento si è limitata solo a qualche botto e poco più. Il primo segnale forte c’è stato al momento della presentazione del presidente Ron Rowan con la curva che ha alzato uno striscione con scritto ’Pistoia esige rispetto’ e poi ha intonato cori che di fatto hanno impedito al presidente biancorosso di parlare.