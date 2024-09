Elon Musk ha provato ad aggirare il bando di X in Brasile

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sembrava tutto finito. O meglio, la decisione giudiziaria appariva come irreversibile e non superabile dal tecnicismo: quando il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes ha sancito il ban di X dal, perc’è stato giusto il tempo di twittare e di lamentarsi della limitazione della libertà di parola e di espressione del pensiero. Nessuno pensava che X potesse, in qualche modo,l’ostacolo senza ripristinare la presenza del suo rappresentante legale e senza un rafforzamento della moderazione dei contenuti che potevano inquinare l’ecosistema informativo. E invece, mercoledì 18 settembre, è arrivata la sorpresa: per qualche ora, X è riuscito a superare il ban deciso dalla Corte Suprema.