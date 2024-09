Cos' è un Concorde? | la sconcertante domanda con cui Carlos Alcaraz interrompe la conferenza stampa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Cos'è un?". Ladi Carloa Bjorn Borg è arrivata all'improvviso, durante lapre-Laver Cup. Il primo ha svelato un aneddoto con al centro un, ovvero l'aereo da trasporto supersonico che ha fatto epoca, e lo spagnolo ha risposto chiedendo cosa fosse. L'aneddoto però è partito dalla bocca di Casper Ruud, che ha parlato di come il 68enne capitano dell'Europa stesse discutendo con la squadra del suo primo viaggio a New York a bordo del jet supersonico, attivo in servizio dal 1976 al 2003 e in grado di superare i 2 mila km/h. Ilera in grado di viaggiare da Londra a New York in appena 3 ore e 20 minuti, rispetto a un normale volo da sette ore. Che ha smesso con l'attività nel 2003 dopo l'incidente del 25 luglio 2000, nel quale morirono tutti i 100 passeggeri, gli alti costi di trasporto e di manutenzione.