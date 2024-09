Con Locura Lazza ha deciso di giocare un altro campionato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Connessuno più diè L’uomo nel mirino, per citare Fabri Fibra. Non è facile riconfermarsi. È uno dei temi più grandi del rap mondiale. Solitamente lo si usa con il secondo album, ma ci sono momenti di un artista in cui gli occhi sono tutti puntati addosso. Questa cosa la sa bene anche, che infatti ininserisce questa sua sensazione. Lo fa con gli argomenti, ma soprattutto dimostrando con la sua penna che può fare un disco per tutti, rimanendo rap. Se nell’intro cita i Jedi Mind Trick, in uno dei brani più aperti, Buio Davanti, che usa il vecchio trucco dell’ottava alzata nel ritornello - realizzato con Takagi, Ketra e Ettorre -, cita il Wu Tang, a riconferma che per portare un certo tipo di immaginario al grande pubblico devi avere una bella penna.