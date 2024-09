Buongiorno più forte di lui? È follia il paragone con il bianconero fa discutere | di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Alessandroè divenuto subito uno dei trascinatori del nuovo Napoli di Antonio Conte. Ilcon un calciatore della Juve, da parte di un tifoso, fa. Il Napoli arriva alla grande sfida contro la Juventus (fischio d’inizio in programma per domani, sabato 21 settembre, alle ore 18:00, All’Allianz Stadium) con la consapevolezza di aver ritrovato, quantomeno, il sorriso. Le tre vittorie di fila mancavano dall’anno del terzo Scudetto e la sensazione è che Antonio Conte stia entrando sempre più nella testa di un gruppo che, in seguito alla disastrosa annata come quella precedente, aveva bisogno di uno scossone importante.