Bomba del Guardian | La Russia sapeva Quei documenti sul Kursk

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il comando militare russo aveva previsto l'incursione dell'Ucraina nella regione die aveva i piani per impedirla: è quanto emerge datrovati dall'esercito ucraino nelle postazioni abbandonate dai russi e citati dal, che però avverte di non avere potuto «verificare in modo indipendente l'autenticità dei, sebbene presentino i tratti distintivi delle autentiche comunicazioni dell'esercito russo». Alcuni deisono ordini stampati distribuiti a varie unità, mentre altri sono registri scritti a mano che registrano eventi e preoccupazioni in posizioni specifiche. Le prime voci sono datate alla fine del 2023, mentre ipiù recenti risalgono a sole sei settimane prima che l'Ucraina lanciasse la sua incursione nella regione diil 6 agosto.