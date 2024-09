Amianto | risarcimento di 727 000 euro per gli eredi di un infermiere con mesotelioma pleurico

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il medico legale Nicola Maria Giorgio: «Un precedente storico nella giurisprudenza italiana per la sicurezza sul lavoro» Un’importante sentenza del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte d’Appello nel luglio 2023, potrebbe segnare una svolta nella giurisprudenza italiana in materia di esposizione all’e sicurezza sul lavoro. Il Tribunale ha infatti condannato l’Asl Napoli 1 Centro, in rappresentanza di un presidio ospedaliero di Napoli, al pagamento di undi 727.000in favore deglidi un exdel napoletano, deceduto percausato da esposizione all’