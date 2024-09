Ultima arrivò la Sovrintendenza | fermi tutti lo stadio Meazza si può anche abbattere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2024)la, tirata in ballo per la giacchetta prima da un assurda richiesta di parere vincolante (lo zampino di Sgarbi) ambientale e poi da una altrettanto assurda paura del sindaco Beppe Sala di fare un passo più lungo della gamba, e allora era stato richiesto un parere sul futuro (scatterebbe nel 2025) vincolo di vetustà del secondo anello del. Ora che Inter e Milan hanno detto a chiare lettere al Comune che il progetto di restyling di Webuild non va bene, e che il Comune ha capito di essere rimasto col cerino in mano, ecco che una schiarita arriva dalla sovrintendente Emanuela Carpani che ha fatto capire ai club, in un incontro di vertice, che la demolizione parziale del secondo anello è fattibile: “Probabilmente una parte dovrà essere sacrificata”.