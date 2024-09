Ucraina schieramenti italiani in ordine sparso nel voto a Strasburgo su armi in Russia

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2024) Partitiinsull', come da copione. Con coalizioni, di centrodestra e centrosinistra, 'scoalizzate' quando si tratta di parlare dioccidentali da usare in territorio russo. E con spaccature in Forza Italia e mal di pancia nel Pd.La risoluzione dell'europarlamento, approvata oggi a, chiede di confermare il sostegno a Kiev e anche di togliere le restrizioni esistenti per le forniture die munizioni che in certi casi ne impediscono l'uso per attaccare obiettivi in territorio russo. Un tentativo è stato quello di non far passare il paragrafo 8 sull'uso dellein territorio russo, fallito. Poi si è trattato di votare la risoluzione complessiva contenente anche il paragrafo 8 sullein territorio russo e le differenze si sono fatte ancora più evidenti.