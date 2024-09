Truffa bonus facciate | 9 indagati e sequestro da 14 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 19 settembre 2024) AGI - Novee beni per 14disequestrati: e' l'esito di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Vercelli sugli abusi nell'utilizzo deifacciata. A finire nei guai imprenditori e professionisti che avrebbero creato e commercializzato falsi crediti d'imposta. Gli investigatori del comando provinciale della Guardia di Finanza, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito questa mattina a un'ordinanza dipreventivo su beni e disponibilita' finanziarie dal valore stimato di circa 14dinei confronti di 9 persone indagate per vari reati che vanno dall'associazione per delinquere, allaaggravata ai danni dello Stato, al riciclaggio e all'autoriciclaggio.