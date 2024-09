Tale e Quale Show al via la quattordicesima edizione I dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 19 settembre 2024), al via la. Conduce Carlo Conti, in gara 11 protagonisti. Alessia Marcuzzi la new entry in giuria Ci siamo. Uno degli appuntamenti televisivi più seguiti da pubblico e critica, fiore all’occhiello di Rai1, è pronto a riaprire i battenti per unaricca di novità : ‘’, il varietà prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, prenderà il via in prima serata venerdì 20 settembre. Padrone di casa, come da tradizione, Carlo Conti.