Tale e Quale Show 2024 intervista ad Amelia Villano | Mi piacerebbe imitare Lady Gaga Il paragone con Virginia Raffaele? La nostra imitazione di Belen è diversa ecco perché

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo essere stata giudice speciale lo scorso anno,è ora pronta a mettersi in gioco come concorrente a “” al via da venerdì 20 settembre. La popolare imitatrice potrà così farsi conoscere ancora di più dal pubblico televisivo che già l’aveva apprezzata nelle vesti diRodriguez.alla concorrente diNoi di SuperGuida TV l’abbiamo videota in esclusiva, tra una prova e l’altra. In merito a questa esperienza,ha dichiarato: “Sono molto più emozionata quest’anno che sono tra i concorrenti. Provo un po’ di ansia ma ho anche tanta voglia di far divertire. Essere nei panni di qualcun altro ti fa sentire responsabile ma dall’altra parte ti fa sentire anche protettanon ci devi mettere la faccia in modo diretto ma ti nascondi dietro un artista che devi valorizzare”.