Smontata la bufala del prof fascio | Niente razzismo e omofobia Il caso

(Di giovedì 19 settembre 2024) «Nessuna responsabilità è ascrivibile alessore per aver posto in essere comportamenti omofobi, razzisti e discriminatori nei confronti dei suoi studenti». Con queste parole l'Ufficio Scolastico regionale del Lazio, al termine dell'istruttoria disposta sul, ha scagionato definitivamente da tutte le accuse attribuitegli - compreso il presunto «saluto romano» - ilessor Paolo Guadagnoli, docente di filosofia dell'Istituto superiore Pirelli di Roma finito nel luglio scorso al centro delle cronache nazionali con l'accusa di essere «fascista», «razzista» e «omofobo».di tutto ciò: dopo qualche mese, il docente è risultato essere completamente estraneo ai fatti, con buona pace di chi sperava di costruirci su l'ennesimo mostro da sbattere in prima pagina, buono magari per gridare per l'ennesima volta al «pericolo fascismo».