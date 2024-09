Si ritira una contrada | niente Palio a Rescaldina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Milano), 19 settembre 2024 -perde una delle sue tradizioni più amate: quest'anno, iltra le Contrade non si terrà. Domenica 22 settembre, durante la Festa dell’Uva 2024, si svolgerà solo la giornata dedicata al Villaggio Medievale. La decisione di annullare ilè stata presa a causa di cambiamenti nel regolamento, atteggiamenti aggressivi tra le Contrade e, soprattutto, il ritiro dellaTorre. La festa presso l'oratorio di Rescalda vedrà l'allestimento di un Villaggio Medievale, con tre aree tematiche: vita contadina, militare e dei nobili.ioli in costume animeranno il villaggio, con esibizioni, intrattenimenti e attività per i più piccoli, come trucca-bimbi e la piccola armeria medievale, dove potranno decorare scudi e spade.