Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi Red Bull ti ha messo le ali io ti ho messo una Boem su per il cu*o | Fedez risponde al dissing di Tony Effe

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alla fine è arrivata. La risposta dial 64 Bars disi è fatta attendere, tanto da far salire l’hype quanto bastava per poi sferrare il colpo in uno sparring lirico che ormai si è acceso definitivamente. Diverse le accuse che il rapper milanese ha indirizzato nei confronti del collega romano. Tra queste, in primis, quella riguardante l’exdi, Chiara Ferragni, tirata in mezzo prima da(“La Chiara mi dice che mi adora”, dice il romano nel suo brano), e poi anche dal suo (ex) consorte: “a miami, quelli come te io li chiamo infami”, tuona il 34enne di Buccinasco.