Scaldabagni computer copertoni | il cumulo di rifiuti nel parcheggio dell’ospedale di Cefalù Per la direzione è un’isola ecologica – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alla fine di uno spiazzo dove si posteggia ci sono resti di brandina in similpelle blu, ante di porte e armadi a specchio, quel che rimane di vecchi, uno scaldabagno, un bisunto lavello in acciaio inox, cassette di legno e di plastica generalmente in uso al mercato ortofrutticolo e grosse pedane di legno ossia i pallet utilizzati per imballare un po’ tutti i generi di merci. Tutto questo ben di dio non si trova in una delle tante discariche a cielo aperto di cui – ahinoi – la Sicilia bella è disseminata ma dà bella mostra di sé in un’area all’interno del grande ospedale di, precisamente in piazzale Papa Giovanni XXIII. Piazza che viene usata come, per come indica un apposito cartello, quantomeno nella parte libera dall’accozzaglia di