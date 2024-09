Rigenerazione urbana venerdì tavola rotonda in Campidoglio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2024)20 settembre dalle ore 17 alle 19, presso la Sala “Nicoletta Calcagni” del(Via del Tempio di Giove n. 3, Roma), avrà luogo il convegno “Le città da rigenerare valorizzando investimenti e il diritto all’abitare”. Laè promossa da un gruppo di architetti coordinato da Salvo Lo Nardo, in collaborazione con la rivista Articolo 9 in qualità di media partner e il gruppo consiliare indi Sinistra Civica Ecologista. L’obiettivo dell’incontro è quello di aprire uno spazio di riflessione sul tema dellaa Roma e Milano, coinvolgendo operatori del settore, professionisti e amministratori pubblici al fine di individuare sinergie e soluzioni tra pubblico e privato che siano in grado di veicolare l’investimento privato nellainserendo al tempo stesso attività mirate a contrastare divisioni e divario sociale.