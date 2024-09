Restauro affreschi Giotto in S Croce tornano alla luce dettagli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Firenze, 19 settembre 2024 - Si concluderà nell'estate del 2025 ilsulle Storie di San Francesco, narrate danella Cappella Bardi in Santaa Firenze, ma numerose informazioni e moltipittorici sono già emersi a conclusione della prima fase di lavori avviati nel giugno 2022 dcollaborazione tra l'Opera di Santae l'Opificio delle Pietre Dure. Per volere delle due istituzioni, l'intervento diin corso sarà anche un'occasione di conoscenza del pittore fiorentino: l'Opera di Santae l'Opificio hanno concordato che il ponteggio di lavoro, a intervento ultimato, resti al suo posto almeno due mesi in modo da consentire le visite del pubblico che potrà così apprezzare l'opera da vicino.