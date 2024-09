Preposto per la sicurezza | obblighi e mansioni

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ilper lasvolge un ruolo fondamentale in un’azienda, in quanto assicura che i lavoratori operino in un ambiente conforme alla normativa di riferimento. Questa figura non coincide con il datore di lavoro o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ma si tratta di una persona incaricata di sovrintendere alle attività operative e vigilare sulladel luogo di lavoro. Sicurzeta, realtà di riferimento sulladei luoghi di lavoro con sede a Brescia, eroga un corso di aggiornamento e formazione per preposti, con l’obiettivo di fornire tutte le conoscenze necessarie allo svolgimento di questa delicata mansione, nel rispetto degli ultimi aggiornamenti introdotti rispetto alla normativa sullanei luoghi di lavoro.