Poviglio furto di soldi e tabacchi al Lago Sant' Antonio

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Reggio Emilia), 19 settembre 2024 -notturno ai danni del bar tabaccheriadi, alla periferia di, dove i ladri hanno agito verso la mezzanotte per rubare il fondo cassa ma soprattutto stecche di sigarette che erano esposte nell’esercizio pubblico. Per entrare i ladri hanno sfondato la vetrata della porta per poi puntare al registratore di cassa, dove c’erano alcune decine di euro. Ma il bottino maggiore è rappresentato da confezioni di, per un valore di alcune migliaia di euro, portate via dagli intrusi. Poco dopo la mezzanotte, con l’attivazione dell’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri con il titolare del bar tabaccheria. Ma i ladri erano già riusciti ad allontanarsi. Non è la prima volta che il bardiviene preso di mira dai ladri.