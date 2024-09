Peste suina Un anno fa lo Stato uccise i maiali di un santuario e picchiò noi attivisti | ora lottiamo per resistere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Rete dei Santuari di Animali Liberi* La Psa (africana) è una malattia molto grave e con un elevato tasso di mortalità nei suini, ovvero neie nei cinghiali. Non è una zoonosi, ma una malattia specie specifica. Il virus non è nocivo per l’uomo ma è altamente contagioso per i suini e resiste nell’ambiente per parecchi mesi. Dall’agosto 2023 laè riuscita a varcare le mura degli allevamenti intensivi. E’ accaduto in Lombardia, nel pavese. Prima di allora, era stata riscontrata solo nei cinghiali, in Liguria e Piemonte. Mai dentro agli allevamenti. Quel passaggio ha generato un allarme e uno scenario senza precedenti. L’industria zootecnica si è scoperta fragile, esposta agli attacchi esterni e terreno fertile per i virus.