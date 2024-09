Open finance non decolla | solo un italiano su tre è titolare di più conti correnti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’innovazione tecnologica e digitale, insieme all’innovazione normativa e all’inclusione di nuovi attori nell’ecosistema finanziario, stanno spingendo sempre più verso l’implementazione della finanza aperta (Banking o). Ma in Italia (e più generalmente in Europa) c’è ancora strada da fare, secondo il Rapportodi Minsait Payments., in Italia nonIl rapporto evidenzia due principali ostacoli all’adozione dell’: un basso tasso di multi-bancarizzazione e un’adozione limitata di strumenti di aggregazione finanziaria, aggravati da vincoli regolatori stringenti in materia di dati e privacy. In Italia, infatti,il 37% della popolazione possiede più di un conto bancario, un dato che posiziona il Paese all’ultimo posto tra quelli analizzati.