Non aprite quella porta | il cult horror torna al cinema in un evento speciale in 4K

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fan degliprestate attenzione, Leatherface compie gli anni! Ma attenzione a fargli notare che ha raggiunto il mezzo secolo di età o la sua motosega potrebbe farvi a fettine. E per celebrare il 50° anniversario di undegli anni ’70 che ha cambiato il genere, Nonsta perre neiper pochi giorni. Il capolavoro di Tobe Hopper verrà proiettato, per la prima volta, in una sontuosa versione restaurata in 4K e sarà proiettato dal 23 al 25 Settembre 2024. Il film è distribuito da Midnight Factory, l’etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offertatografica e home video, che permetterà ai fan maggiorenni italiani di godersi ancora una volta una storia che ha cambiato il genereper sempre, dando vita agli slasher movie.