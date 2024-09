MotoGP | Ducati quattro ipotetici campioni del mondo in lotta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Incetta di punti e di piazzamenti e, soprattutto, di centauri che possono ambire al titolo di campione deldella2024. Un grande lavoro, certamente, quello messo in pista ancora una volta dallache adesso si siederà, attenta e forse un po’ preoccupata, in attesa di capire quale dei suoi “figli” riuscirà a vincere il titolo del Motomondiale in corso di svolgimento. Accanto al duo favorito formato da Jorge Martin (Pramac Racing) e Francesco Bagnaia (moto ufficiale), la coppia più avanti nella classifica, si è unito un binomio che appare arrembante: Marc Marquez (Gresini Racing), vincitore delle due ultime due gare e pronto per altri “colpi gobbi”, ed Enea Bastianini (l’altra moto ufficiale), in scia proprio del pluricampione delspagnolo.