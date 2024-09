Monza vs Bologna | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Inizio più difficile del previsto per entrambe che non ancora ancora vinto e che si daranno battaglia per riuscirci.vssi giocherà domenica 22 settembre 2024 alle ore 15 presso l’U-Power Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli sono partiti con l’obiettivo di salvarsi con una certa tranquillità come successo negli ultimi due anni, ma l’andamento attuale sara’ difficile confermarsi. La squadra di Nesta ha ottenuto soltanto tre punti in quattro partite, frutto di una sconfitta e tre pareggio, l’ultimo dei quali contro l’Inter, da cui si può se non altro ripartire. Discorso simili per i felsinei che, dopo la fantastica stagione dell’anno scorso, stanno trovando molte difficoltà nel ripetersi.