Matteo Tramoni il perno del gioco nerazzurro nel mirino della nazionale

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pisa 19 settembre 2024 - Nessuno come lui è ildel. C’è quasi sempre il suo zampino nei gol segnati dai nerazzurri e anche il noto quotidiano francese L’Equipe, non a caso lo ha inserito tra i giocatori di nazionalità francese più importanti del momento. Più di un terzo delle azioni da gol del Pisa passano dal piede di. Il giovane corso infatti, da pochi mesi naturalizzato italiano, è diventato ildeldi Filippo Inzaghi. Partiamo dai numeri, con alcune statistiche incrociate che, se unite, danno come risposta il nome del ragazzo di Ajaccio.è al primo posto come passaggi progressivi ricevuti e secondo come passaggi progressivi compiuti, rispettivamente con 24 e 20 su un dato complessivo di 125 di squadra.