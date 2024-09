Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv | programma 19 settembre orari Luna Rossa streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) È arrivato il momento della resa dei conti definitiva a Barcellona trae American Magic, protagoniste della seconda semifinale diCup, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Spettatori interessati i britannici di Ineos, già qualificati per la finale della Challenger Selection Series dopo il 5-2 contro Alinghi.Prada Pirelli si presenta alla giornata decisiva in vantaggio 4-3 nella serie, avendo però perso le ultime tre regate consecutive e dovendo riparare nella notte il problema tecnico (si è rotto il carrello della randa) che ha causato il ko in gara-7. Gli statunitensi sono invece sulle ali dell’entusiasmo e proveranno a completare una rimonta clamorosa.