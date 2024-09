Lo studio per i ministri Ue | Le spese legate all’invecchiamento costringeranno i governi a fare più austerità Per l’Italia conto da 2-3 miliardi l’anno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’invecchiamento della popolazione è una zavorra per i conti pubblici dei Paesi europei. Isono a un bivio: senza misure che invertano la tendenza, dai sostegni alla natalità fino a un aumento dell’immigrazione, per rispettare il nuovo Patto di stabilità e far fronte ai costi legati alla demografia dovranno prepararsi a strette fiscali ancora più dure di quanto previsto nei mesi scorsi. È il quadro, politicamente indigesto, che i ricercatori del think tank Bruegel hanno presentato la scorsa settimana ai diecidelle Finanze riuniti a Budapest per un Ecofin poco partecipato. Il tema migratorio è stato subito respinto al mittente dal padrone di casa, il ministro Mihály Varga.