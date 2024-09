LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa-American Magic all’atto finale di una semifinale thriller

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale delle ultime regate della semidiCuptraed. Si ripartirà dal 4-3 in favore dell’imbarcazione azzurra, su cui pendono però grossi interrogativi dopo la rottura patita ieri. L’equipaggio azzurro ha passato il tardo pomeriggio e la prima serata catalana a riparare l’AC75 su cui oggi dovranno ottenere il fatidico punto decisivo. Dal 4-0 James Spithill e Francesco Bruni, timonieri di, hanno subito il rientro dei rivali statunitensi mostrando fragilità in condizioni cosiddette di marginal foil, ovvero con vento al limite consentito per dar luce ad una regata. Inoltre in gara 7 l’imbarcazione azzurra ha subito un non indifferente cedimento strutturale con la rottura della randa che mette i brividi agli appassionati azzurri.