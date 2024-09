Ladro con sombrero e gilet fluorescente | Ruba per passione collezionistica

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un uomo è stato arrestato dopo essersi fatto filmare mentreva una bicicletta con unin testa eUn’indagine a dir poco singolare ha portato alla condanna di Dirk R., un uomo di 57 anni con residenza a Bruges, in Belgio. Il tutto nasce dopo che il suo comportamento sospetto era stato denunciato alla polizia nell’agosto del 2023. Importante in tal senso, è stato un video che lo ritrae mentre indossava une un, è diventato virale sui social media. Le immagini, però, lo ritraevano mentre era intento are una bicicletta. Uomouna bicicletta con une un(Pixabay) – Notizie.comAlcuni giovani, riconoscendolo, hanno deciso di segnalare l’episodio alle autorità, dando così inizio a un’indagine più ampia.