Inter-Milan niente lesioni muscolari per Maignan Può recuperare – CdS

(Di giovedì 19 settembre 2024) In vista del big match di domenica sera contro l’, il Corriere dello Sport fa il punto in casa. Potrebbe rientrare anche Mikedopo lo stop contro il Liverpool. RECUPERO – Nonostante la debacle contro il Liverpool in Champions League, in casasi tira un sospiro di sollievo. Arriva un sorriso dopo gli esami clinici di Mikenella giornata di ieri. Il portiere francese era uscito contro il Liverpool dopo uno scontro di gioco con Tomori. Il portiere dovràdalla contusione alla gamba destra puntando al rientro nel derby contro l’. Si alzano le quotazioni affinché Mikegiochi da titolare nella stracittadina di domenica sera. In caso di forfait, scrive il Corriere dello Sport, è pronto Lorenzo Torriani, 19enne che nella serata di martedì ha fatto il suo esordio assoluto in Europa con la maglia del