Il podio sfugge ancora a Villani | Ci riproverò subito a Imola

(Di giovedì 19 settembre 2024) Buona prestazione, nei giorni scorsi al Mugello, per il giovane guastallese Jacopo, nel campionato italiano Moto3. Dopo la 4ª posizione in qualifica, con la moto nonal top, si è deciso col team tecnico di modificare alcuni elementi che tuttavia non hanno dato gli esiti sperati: settimo tempo. Poi la prima gara, con una buona partenza ma con perdita di tempo a causa di una caduta di un altro pilota davanti a lui. Da lì è iniziato un recupero verso il gruppo di testa, uscendo dall’ultima curva, all’ultimo giro, praticamente davanti a tutti. Ma è stato poi superato, perdendo ilper appena 22 millesimi di secondo. E arriva la seconda gara: negativa la fase di partenza, col dodicesimo posto al primo giro, ma grazie a una più marcata velocità nei giri successivi,ha recuperato posizione dopo posizione, fino ad agguantare in volata il quinto posto.