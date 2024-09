I NUMERI Azzurri in vantaggio nei precedenti Ecco tutti gli incroci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sarà la trentaduesima sfida quella di domani alle 18.30 alla Unipol Domus di Cagliari tra sardi ed Empoli, con gliinper 14 vittorie a 10. Se consideriamo solo le gare andate in scena sull’isola il bilancio sorride ai padroni di casa, vittoriosi in 7 dei 15. L’Empoli è però uscito indenne da Cagliari nelle ultime tre gare con il successo per 2-0 del 22 settembre 2021 (un gol per tempo di Di Francesco e Stulac) e due pareggi: quello sofferto a reti bianche dello scorso anno (decisivo Caprile che neutralizzò anche un rigore a Viola) e quello più rocambolesco per 2-2 del 2018-19 (Di Lorenzo e Zajc ribaltarono l’inizialedi Pavoletti per i rossoblu, che poi pareggiarono allo scadere con Farias).