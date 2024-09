I misteri dietro l’attacco in Libano C’è Israele dietro alle esplosioni Come hanno fatto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Secondo un’inchiesta del New York Times, i cercapersone esplosi recentemente insarebbero stati prodotti da una società fittizia israeliana. La Bac Consulting, un’azienda ungherese apparentemente responsabile della produzione di questi dispositivi, sarebbe in realtà una copertura per nascondere il coinvolgimento dei servizi segreti israeliani. Tre ufficiali dell’intelligence israeliana, citati dal giornale,confermato l’esistenza di almeno altre due società fittizie create per mascherare l’operazione. I cercapersone, utilizzati principalmente dai membri di Hezbollah,iniziato a essere spediti innel 2022, ma la loro distribuzione è aumentata drasticamente dopo che il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, aveva avvertito del pericolo nell’uso di telefoni cellulari.