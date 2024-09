I danni della tempesta Boris e l’importanza delle assicurazioni climatiche

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – È ancora presto per parlare di una relazione diretta tra le recenti alluvioni nell’Europa centrale – sono morte più di venti persone e ci sono numerosi dispersi – e il cambiamento climatico di origine antropica. Poco importa, però: il trend climatico degli ultimi decenni è inequivocabile, e i verdettiscienza dell’attribuzione, che si occupa di certificare o meno i rapporti tra un singolo evento meteorologico estremo e il riscaldamento globale, non devono essere una scusa per minimizzare la portata dell’emergenza più pervasivanostra epoca. «Le precipitazioni catastrofiche che hanno colpito l’Europa centrale sono esattamente ciò che gli scienziati si aspettano dal cambiamento climatico», dice Joyce Kimutai, ricercatrice del Grantham institute dell’Imperial college di Londra, in un’intervista al Guardian.