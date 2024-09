Guida TV Sky Cinema e NOW | Last Knights Giovedi 19 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 19 settembre 2024)19sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15,con Clive Owen e Morgan Freeman ti porta in un Medioevo epico e crudele. La storia segue un cavaliere che, dopo essere stato cacciato dal proprio castello e privato di tutto, pianifica una vendetta implacabile contro l'imperatore che ha distrutto la sua vita e la sua casata. Il film è una classica avventura di onore, tradimento e riscatto, con forti valori di lealtà e sacrificio, ambientato in un mondo di intrighi politici e battaglie sanguinose. Su SkyDue HD alle 21:15, Nanni Moretti presenta Aprile, una commedia pungente che è sia un'opera autobiografica che un affresco delle vicende politiche italiane tra il 1994 e il 1997.