Grave incidente a Camucia | minore investita da un’auto trasportata d’urgenza al Meyer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alle ore 17:40 è stato attivato il servizio 118 della ASL TSE per unavvenuto a, in via XXV luglio, dove unaè statada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Misericordia di Cortona e di Castiglion Fiorentino, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1. Il conducente del veicolo, di cui non si conosce ancora l’età, è stato trasportato all’ospedale di Cortona in codice 2, mentre la giovane vittima, in condizioni più critiche, è stata trasferitaall’ospedale pediatricodi Firenze in codice 3. L'articolodaalproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.