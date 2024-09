Gli intrecci di una partita che si lega alla storia delle due società Stadio Mannucci tabù | solo una gioia Settembrini e Pretato i doppi ex

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pontedera-Arezzo è unaparticolare per glidi storie, persone e momenti. Tutto nasce il 12 ottobre 1997: prima il Pontedera era conosciuto soprattutto per la clamorosa impresa contro l’Italia di Sacchi di tre anni prima. In quella data e allo" il compianto Lauro Minghelli giocò la sua ultimadi calcio prima di fermarsi per la malattia. I granata vinsero 1-0 segnando un rigore causato proprio da Minghelli, ma il risultato, negli anni, ha perso di ogni rilevanza. Poco meno di quindici anni più tardi, le strade si incrociano di nuovo in serie D: il Pontedera ospitò l’Arezzo il 29 aprile già certo della promozione in B a scapito proprio della squadra di Bacis, battuta 3-0 a conferma della propria superiorità.