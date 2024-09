GLI AVVERSARI Bandiera Arteta l’allenatore manager narrato nel docufilm

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Non ha campioni l’Arsenal, non ha vere stelle in campo, come City, United e Liverpool, ma in panchina ha lui, il rivoluzionario giovane tecnico iberico Mikel. Una doppiadei Gunners, per sei anni amatissimo centrocampista con la maglia biancorossa, 150 presenze complessive e tanti infortuni a costringerlo al ritiro a 34 anni. Per i tifosi del vecchio Highbury (chiuso nel 2015) era un idolo. Tre anni dopo il ritorno, a sorpresa, chiamato in panchina al posto del connazionale Emery, a soli 37 anni, senza nessuna esperienza in panchina. Una scommessa vinta dalla dirigenza dei Gunners, ben narrata nel documentario “All or nothing“: subito una FA Cup, poi il Community Shield per due volte.