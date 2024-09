Ginnastica ritmica Raffaeli | Cresciuta molto durante il percorso per Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Sicuramente sono stati tre anniintensi, pieni di gare, di vittorie e di sconfitte, ma sono, sono contenta delche ho fatto e del fatto che sonosia a livello umano che come ginnasta“. Sono queste le parole Sofia, medaglia di bronzo alle Olimpiadi dinel concorso generale individuale di. “Obiettivi? Sicuramente non posso dirlo ora – ha dichiarato a margine dell’evento “Un sogno chiamato” a Milano –, mancano quattro anni e sono tanti, tre anni fa non avrei mai pensato neanche di arrivare a una medaglia olimpica, vivo la vita giorno dopo giorno, passo dopo passo, ogni obiettivo è importante. Tra tre anni potrò dirvi quali saranno i miei obiettivi. Per me andare in gara significa vincere, ma non solo la medaglia, ma farlo contro me stessa“, conclude.