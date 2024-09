Fiamme in una palazzina di 6 piani | 17 intossicati dal fumo portati in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Brescia, 19 settembre 2024 – Ancora un incendio in Lombardia: è accaduto a Brescia in via Monte Cengio 18. A prendere fuoco, probabilmente per un problema all’impianto elettrico, un appartamento in unadi 6. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 8 di oggi, giovedì 19 settembre. Diciassette persone sono state portate negli ospedali bresciani in codice giallo o verde per sintomi da inalazione/esposizione al fumi. In totale sono state 21 le persone valutate dai sanitari Areu intervenuti sul posto con automedica, quattro ambulanze e un mezzo di coordinamento Glisono statiai Civili, al Città di Brescia, alla Poliambulanza e al Sant'Anna. L'incendio è stato domato dalle squadre dei vigili del fuoco. Gli esperti ora dovranno stabilire le cause che hanno dato origine al rogo.