Esplosioni Libano | 40 morti e 1600 feriti Blinken | Ennesimo stop ai negoziati

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il secondo attacco consecutivo di Israele inrischia di far precipitare la situazione sul fronte della guerra in Medio Oriente. Non lo nasconde il Segretario di Stato degli Usa Antony: "Iper la pace si sono fermati,". E si lascia andare alla frustrazione per questi mesi di trattative che non hanno ancora portato a un accordo verso la tregua a Gaza in cambio del ritorno degli ostaggi ancora tenuti dai terroristi di Hamas. "Ogni volta che stiamo facendo progressi, succede qualcosa che rallenta i, li scompiglia, li ferma".- riporta Il Corriere della Sera - non pensa solo all’ultimo di questi eventi, i dispositivi per le comunicazioni usati dall’Hezbollah libanese e fatti esplodere in questi due giorni.