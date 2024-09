Droga arrestati un 17enne e una 19enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoI militari della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca hanno arrestato uned unadel posto, presunti responsabili di “detenzione ai fini di spaccio” di circa 600 grammi tra Hashish e Marijuana. Sabato pomeriggio, nel cuore del centro storico di Martina Franca, i Carabinieri della Sezione Operativa, insospettiti dai frequenti accessi all’interno di un B&B del posto, dopo aver osservato uno inconsueto andirivieni di giovani, hanno deciso di approfondire i controlli nella struttura. All’interno, i dubbi sorti agli esperti militari dell’Arma si sono concretizzati: hanno trovato una vera e propria centrale di spaccio, in quel posto preso in affitto dai due giovani, che invano hanno sperato di essere scambiati per semplici turisti della vicina valle d’Itria.